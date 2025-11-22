Жители Нижнеудинска в Приангарье переехали из аварийного жилья

Ключи от 65 новых квартир получили жители Нижнеудинска, которые ранее проживали в аварийном жилье. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве строительства Иркутской области.
Новоселам были вручены ключи от двух новых пятиэтажных блок-секций общей площадью более 3 тыс. кв. м. Это уже вторая очередь новостроек в микрорайоне Восточный, возведенная по программе переселения. В начале 2025 года 60 семей уже получили ключи от первых двух блок-секций.
Всего на территории Нижнеудинского муниципального образования планируется переселить 403 человека из 7,95 тыс. кв. м аварийного жилья. Новые квартиры получили уже 243 человека.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.