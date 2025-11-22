Жители Нижнеудинска в Приангарье переехали из аварийного жилья

Новоселам были вручены ключи от двух новых пятиэтажных блок-секций общей площадью более 3 тыс. кв. м. Это уже вторая очередь новостроек в микрорайоне Восточный, возведенная по программе переселения. В начале 2025 года 60 семей уже получили ключи от первых двух блок-секций.