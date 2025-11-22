Региональный этап турнира «Химия и криминалистика» прошел на Алтае

Школьники Республики Алтай приняли участие в региональном этапе турнира «Химия и криминалистика». Соревнования организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
Участниками состязания стали команды из 12 учебных заведений республики. Молодые исследователи продемонстрировали умение решать оригинальные задачи, проводить лабораторные опыты и применять полученные знания в необычных условиях.
Соревнования проходили в два этапа под руководством регионального координатора Ивана Крюкова. Экспертное жюри, состоящее из учителей и преподавателей химии, оценивало участников не только по точности полученных результатов, но также учитывало уровень логического мышления, способность работать командой и аргументированно обосновывать свою позицию.
Победителем регионального этапа была признана команда лицея № 6 имени И. З. Шуклина из Горно-Алтайска. Они представят республику на межрегиональном химическом турнире, который пройдет в Томске.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.