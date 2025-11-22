Ричмонд
Спасатели поймали летучих мышей в квартирах Солигорска и Смолевичей

Летучие мыши залетели в квартиры жителей Солигорска и Смолевичей.

Источник: МЧС Беларуси

Жители квартир двух белорусских городов вызвали спасателей, когда увидели залетевших к ним летучих мышей, сообщили в МЧС Беларуси.

«Спасатели пришли на помощь жителям Минской области, столкнувшимся с незваными гостями», — рассказали в МЧС.

Хозяйка одной из квартир в Солигорске обнаружила на балконе летучую мышь и попросила о помощи. Такой же случай произошел в Смолевичах, где летучая мышь залетела в квартиру на улице Белореченская.

Спасатели оперативно прибыли и, поймав непрошенных летунов, выпустив их на улицу.