Спасатели поймали летучих мышей в квартирах Солигорска и Смолевичей

Жители квартир двух белорусских городов вызвали спасателей, когда увидели залетевших к ним летучих мышей, сообщили в МЧС Беларуси.
«Спасатели пришли на помощь жителям Минской области, столкнувшимся с незваными гостями», — рассказали в МЧС.
Хозяйка одной из квартир в Солигорске обнаружила на балконе летучую мышь и попросила о помощи. Такой же случай произошел в Смолевичах, где летучая мышь залетела в квартиру на улице Белореченская.
Спасатели оперативно прибыли и, поймав непрошенных летунов, выпустив их на улицу.