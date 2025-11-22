Во Владикавказе благоустроили общественную территорию на улице Гагарина

Благоустройство общественной территории завершилось на улице Гагарина во Владикавказе. Работы проводились по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия — Алания.
Специалисты выполнили большой объем работ: демонтировали старое покрытие на общественном пространстве, уложили брусчатку и установили бордюры. Также на территории обновили лавочки и урны. Для комфорта и безопасности жителей была проведена современная система освещения.
«Раньше это место выглядело неухоженно. Жители редко здесь прогуливались и не обращали на него внимания. Сейчас территория преобразилась и пользуется популярностью у горожан», — отметили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.