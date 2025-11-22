Соцбизнесу Камчатки рассказали об особенностях продвижения в соцсетях

«Социальный бизнес сегодня играет важную роль в жизни общества. Именно поэтому предпринимателям важно не только создавать полезные проекты, но и уметь грамотно выстраивать медиастратегию для продвижения», — отметила директор Камчатского центра поддержки предпринимательства Юлия Богаевская.