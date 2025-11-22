Ричмонд
Соцбизнесу Камчатки рассказали об особенностях продвижения в соцсетях

Предприниматели узнали, как проводить анализ позиции бизнеса на рынке и определять свою целевую аудиторию.

Тренинг «Медиастратегия для социально ответственного бизнеса» прошел 20 ноября в Камчатском крае. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

Участниками обучения стали социальные предприниматели. Они ознакомились с особенностями ведения соцбизнеса в соцсетях. Спикер Ульяна Цезарь подробно рассказала, как проводить анализ позиции бизнеса на рынке, изучать конкурентов и определять свою целевую аудиторию.

Ключевым элементом тренинга стала заключительная часть — предприниматели обсудили план создания пошагового маркетингового плана на 3−6 месяцев. Он позволит правильно распределять задачи по времени, выстраивать системное продвижение и усилить узнаваемость своего дела.

«Социальный бизнес сегодня играет важную роль в жизни общества. Именно поэтому предпринимателям важно не только создавать полезные проекты, но и уметь грамотно выстраивать медиастратегию для продвижения», — отметила директор Камчатского центра поддержки предпринимательства Юлия Богаевская.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

