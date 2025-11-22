Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елочные базары начнут работать в Нижнем Новгороде с 11 декабря

Места, где можно будет купить живую елку на Новый год, появятся в пяти районах города.

Источник: Время

Елочные базары в Нижнем Новгороде начнут работу 11 декабря, а купить живую ель для украшения дома можно будет вплоть до Нового года — торговля прекратится только 31 декабря.

В Автозаводском районе базары будут расположены по следующим адресам: ул. Маяковского, 17, ул. Космическая, 58а, Южное шоссе, 35, ул. Плотникова, 4а, ул. Львовская, 7.

В Нижегородском районе: ул. Героя Усилова, 3/3, ул. Германа Лопатина, 6.

В Приокском районе будет одна точка продаж на площади М. Жукова.

В Московском районе: ул. Чаадаева, 28, ул. Березовской, 81, ул. Березовская, 1.

В Советском районе: ул. Генерала Ивлиева, (у диспетчерской «Кузнечиха‑2»), ул. Ванеева, на остановке Бориса Панина.

В Ленинском районе: ул. Академика Баха, 13 (у магазина «Зодиак»).