Елочные базары начнут работать в Нижнем Новгороде с 11 декабря

Елочные базары в Нижнем Новгороде начнут работу 11 декабря, а купить живую ель для украшения дома можно будет вплоть до Нового года — торговля прекратится только 31 декабря.
В Автозаводском районе базары будут расположены по следующим адресам: ул. Маяковского, 17, ул. Космическая, 58а, Южное шоссе, 35, ул. Плотникова, 4а, ул. Львовская, 7.
В Нижегородском районе: ул. Героя Усилова, 3/3, ул. Германа Лопатина, 6.
В Приокском районе будет одна точка продаж на площади М. Жукова.
В Московском районе: ул. Чаадаева, 28, ул. Березовской, 81, ул. Березовская, 1.
В Советском районе: ул. Генерала Ивлиева, (у диспетчерской «Кузнечиха‑2»), ул. Ванеева, на остановке Бориса Панина.
В Ленинском районе: ул. Академика Баха, 13 (у магазина «Зодиак»).