Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для росписи

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, говоря о выборе Донецка в качестве места для росписи, заявила, что другого варианта и не могло быть.
Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. К журналистам артист вышел вместе с супругой Екатериной Мизулиной.
«Другого варианта и не было», — сказала она журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, Мизулина отметила, что сейчас не время для пышных и широких свадебных торжеств. «Не то время. Люди гибнут, ребята наши гибнут на фронте. Поэтому тихо, спокойно отметим», — добавила она.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.