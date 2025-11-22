Мизулина назвала Shaman романтиком

Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. К журналистам артист вышел вместе с супругой Екатериной Мизулиной.