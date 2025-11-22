Ричмонд
Мизулина назвала Shaman романтиком

Мизулина призналась, что считает Shaman романтиком.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призналась, что заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) — романтик.

Shaman в субботу отмечает свой день рождения, ему исполняется 34 года. Юбилейные концерты с программой «SHAMAN. 30 лет на сцене» пройдут в Кремлевском дворце 22 и 23 ноября. К журналистам артист вышел вместе с супругой Екатериной Мизулиной.

«Да», — сказала она журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли Shaman романтиком.

Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.

