Посчитали — прослезились: В Молдове семье из четырех человек нужно почти 36 тыс. леев в месяц на жизнь, а доходы втрое ниже

Жить в Молдове становится дороже.

Numbeo: семье в Молдове нужно около 36 000 леев в месяц, при средней зарплате чуть выше 11 000.

Семье из четырёх человек требуется на жизнь почти 36 000 леев в месяц без учёта аренды квартиры. Один человек тратит более 10 000 леев. Средняя чистая зарплата — около 11 800 леев, что не покрывает базовые расходы с учётом жилья.

Аренда однокомнатной квартиры в центре стоит около 10 000 леев, коммунальные услуги — примерно 3 000 леев. Питание — также дорожает: средний чек обеда в бюджетном кафе обойдется примерно в 150 леев, а ужин на двоих — минимум в 600.

Numbeo отмечает, что разрыв между доходами и расходами остаётся значительным. Международные исследования подтверждают: Молдова входит в число беднейших стран Европы как по номинальному ВВП, так и по покупательной способности. Средняя зарплата — одна из самых низких в регионе.