Посчитали — прослезились: В Молдове семье из четырех человек нужно почти 36 тыс. леев в месяц на жизнь, а доходы втрое ниже

Семье из четырёх человек требуется на жизнь почти 36 000 леев в месяц без учёта аренды квартиры. Один человек тратит более 10 000 леев. Средняя чистая зарплата — около 11 800 леев, что не покрывает базовые расходы с учётом жилья.