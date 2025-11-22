22 ноября в Ростовской области замерили уровень радиации

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,10−0,17 мкЗв/ч (11,5−19,6 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,10−0,14 мкЗв/ч (11,5−16,1 мкР/ч), что не превышало естественного радиационного фона, — отмечают на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».