В Москве продолжатся колебания «погодного маятника»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Колебания «погодного маятника» продолжатся на следующей неделе, теплая волна придет в четверг, воздух прогреется до плюс семи градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«С начала второй половины ноября столичную погоду лихорадит. То под влиянием тёплой части циклона температура взлетает до рекордно высоких отметок, то промежуточный барический гребень опускает среднесуточные показания термометров вплотную к нулевой отметке. Колебания погодного маятника продолжатся и в предстоящие дни», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в воскресенье столица окажется под влиянием гребня антициклона. Вытянувшись с востока, он поспособствует появлению в облаках прояснения и прекратит осадки. При этом температура будет близка к нулю, что сохранит в регионе гололедицу.
«В понедельник очередной циклон с запада, качнёт погодный маятник в сторону потепления — столичный регион попадёт в тёплый сектор этого атмосферного вихря. Вновь пройдут осадки, переходящие в дожди, а термометры покажут плюс три — плюс пять градусов, что на четыре-пять градусов превысит рамки климата», — уточнил синоптик.
Он добавил, что в ночь на вторник холодный атмосферный фронт переведёт осадки в очаговый снег и понизит температуру, формируя гололедицу. Днём управление погодой перейдёт к гребню антициклона, который прекратит осадки, а температура будет чуть выше нуля.
«В среду столицу накроют облака и осадки тёплого атмосферного фронт, давая старт очередной волне тепла — после полудня плюс один — плюс три градусов», — написал синоптик.
Он отметил, что на свой пик тёплая волна выйдет в четверг, когда на фоне облачной и дождливой погоды, ожидается плюс пять — плюс семь градусов — показания термометров превысят климатическую норму на пять — шесть градусов.
«В пятницу синусоида температуры вновь уйдёт к своей нижней точке — дожди перейдут в снег и мокрый снег, а на термометрах будет ноль — плюс два градуса», — рассказал Леус.
Он уточнил, что последний дни ноября пройдут при слабо положительных дневных температурах и небольших осадках в смешанной фазе.
«В первые дни календарной зимы по своим температурным характеристикам напомнят скорее начало ноября», — добавил синоптик.