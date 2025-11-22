Инструменты ИИ будут активно внедрять в химическую науку в 2026 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Нейросетевые алгоритмы и инструменты, построенные на базе искусственного интеллекта, будут особенно активно внедряться в химическую науку и промышленность в 2026 году, что стало возможным благодаря тому, что в 2025 году ИИ перестал быть отдельной технологией и стал универсальным инструментом для решения прикладных научных задач. Такое мнение выразил на конференции «Искусственный интеллект в химии и материаловедении» академик РАН Валентин Анаников.