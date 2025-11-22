Инструменты ИИ будут активно внедрять в химическую науку в 2026 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Нейросетевые алгоритмы и инструменты, построенные на базе искусственного интеллекта, будут особенно активно внедряться в химическую науку и промышленность в 2026 году, что стало возможным благодаря тому, что в 2025 году ИИ перестал быть отдельной технологией и стал универсальным инструментом для решения прикладных научных задач. Такое мнение выразил на конференции «Искусственный интеллект в химии и материаловедении» академик РАН Валентин Анаников.
«В следующем году можно выделить три ключевых тренда развития. Это “ИИ-химизация” — время, когда исследователи активно включают интеллектуальные инструменты в научные проекты и грантовые инициативы, “ИИ-импактизация” — использование ИИ для усиления качества научных публикаций, и “ИИ-драйв” — ускоренное внедрение цифровых решений в практику и промышленность», — отметил ученый.
По словам Ананикова, особенную ценность ИИ принесет в рамках решения так называемой проблемы «спящих» и «потерянных» данных — значительной части экспериментальной информации, которая годами остается неиспользованной. Как отметил ученый, нейросети уже сейчас позволяют повышать качество анализа сырых приборных сигналов в 10 раз, а скорость обработки литературных данных — в 2 тыс. раз. В будущем, их вклад в химию только усилится, подытожил академик.
О форуме.
На этой неделе в Институте органической химии РАН прошел второй форум «Искусственный интеллект в химии и материаловедении». В его работе приняли участие лидеры российской химической науки, активно внедряющие ИИ в научные и производственные процессы, в том числе академик Анаников, профессор «Сколтеха» Артем Оганов и директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, а также многие ведущие химики мира из зарубежных стран.
На площадке Института органической химии РАН также прошел форум «Искусственный интеллект в научно-технологическом развитии химической отрасли». Организатором выступил Минпромторг России при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Он объединил представителей науки, промышленности и государства, поставив целью сформировать предложения по ускорению цифровизации химической промышленности и применению ИИ в новых технологических циклах.