Михалков призвал контролировать развитие ИИ

«Это (развитие ИИ — ред.) невозможно остановить, но это нужно контролировать. Для этого нужно понять: мы для искусственного интеллекта или искусственный интеллект для нас… Нам нужен национальный иммунитет, национальный гражданский иммунитет. Кстати говоря, собственно, это и есть основа патриотизма», — сказал Михалков на встрече с творческой молодежью в Национальном центре «Россия».