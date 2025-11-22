Ричмонд
Литовские прицепы и полуприцепы получили разрешение передвигаться по Беларуси

Передвижение зарегистрированных в Литве грузовых автомобилей и тягачей по-прежнему запрещено.

Источник: Комсомольская правда

Постановлением правительства Беларуси литовским прицепам и полуприцепам разрешено передвижение по белорусской территории. А вот под запретом передвижение зарегистрированных в Литве грузовиков и тягачей.

Постановление Совета министров от 20 ноября № 646 опубликовано на Национальном правовом портале. Информируют, что грузовым прицепам и полуприцепам, можно передвигаться из автодорожных пунктов пропуска на белорусско-литовском участке границы в специально установленные места и в обратном направлении.

Постановление вступает в силу со дня его принятия. Уточняется, что нынешний документ вносит изменения в постановление правительства от 31 октября за № 599.

