Литовские прицепы и полуприцепы получили разрешение передвигаться по Беларуси

Постановление Совета министров от 20 ноября № 646 опубликовано на Национальном правовом портале. Информируют, что грузовым прицепам и полуприцепам, можно передвигаться из автодорожных пунктов пропуска на белорусско-литовском участке границы в специально установленные места и в обратном направлении.