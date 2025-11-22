Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный снег ожидается в Минске и во многих районах Беларуси 23 ноября

Синоптики предупредили о сильном снеге в Минске и во многих районах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет сообщил, что в воскресенье 23 ноября в Беларуси существенно изменятся погодные условия.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: «Днем 23 ноября (воскресенье) во многих районах республики и в Минске ожидается сильный снег».

Кстати, они еще рассказали, что на стыке осени и зимы погоду в Беларуси будут определять южные циклоны, которые несут в своих массивах много влаги и обуславливают температурные контрасты.

Прочитайте, что синоптик Рябов сказал о ночных заморозках и снеге на неделе с 24 по 30 ноября: «Снег с дождем, но погожий циклон к выходным».