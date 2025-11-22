Сильный снег ожидается в Минске и во многих районах Беларуси 23 ноября

Белгидромет сообщил, что в воскресенье 23 ноября в Беларуси существенно изменятся погодные условия.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности: «Днем 23 ноября (воскресенье) во многих районах республики и в Минске ожидается сильный снег».
Кстати, они еще рассказали, что на стыке осени и зимы погоду в Беларуси будут определять южные циклоны, которые несут в своих массивах много влаги и обуславливают температурные контрасты.
