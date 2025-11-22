Ричмонд
Соцконтракт помог жителю Краснодарского края открыть цех копчения

На полученные средства предприниматель смог приобрести спeциальноe оборудованиe.

Житель Новопокровского района Краснодарского края Константин Каменев на средства социального контракта открыл цех копчения и производства фермерских копченых деликатесов, сообщили в администрации муниципального образования. Программа реализации соцконтрактов действует в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

У Константина уже было в собственности помещение и некоторый инвентарь со специализированным оборудованием. На полученные средства предприниматель смог приобрести «Коптильню фермерскую», благодаря которой он может производить и предлагать уникальные форматы продукции.

«Специальная лицензия для осуществления деятельности не требуется. Ключевыми компетенциями являются понимание технологических процессов копчения (холодное, горячее, электростатистическое), рецептур маринадов, а также соблюдение санитарных норм. Мной оказывается широкий ассортимент услуг: копчение мяса (свинина, курица, утка, и т. д.), рыбы, а также копчение сыров, орехов, специй. Работаю с местными фермерами, владельцами личных подсобных хозяйств», — рассказал Константин Каменев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.