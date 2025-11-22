Соцконтракт помог жителю Краснодарского края открыть цех копчения

Житель Новопокровского района Краснодарского края Константин Каменев на средства социального контракта открыл цех копчения и производства фермерских копченых деликатесов, сообщили в администрации муниципального образования. Программа реализации соцконтрактов действует в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
У Константина уже было в собственности помещение и некоторый инвентарь со специализированным оборудованием. На полученные средства предприниматель смог приобрести «Коптильню фермерскую», благодаря которой он может производить и предлагать уникальные форматы продукции.
«Специальная лицензия для осуществления деятельности не требуется. Ключевыми компетенциями являются понимание технологических процессов копчения (холодное, горячее, электростатистическое), рецептур маринадов, а также соблюдение санитарных норм. Мной оказывается широкий ассортимент услуг: копчение мяса (свинина, курица, утка, и т. д.), рыбы, а также копчение сыров, орехов, специй. Работаю с местными фермерами, владельцами личных подсобных хозяйств», — рассказал Константин Каменев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.