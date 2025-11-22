В Рамешковском округе Тверской области реконструировали молочный комплекс

Молочный комплекс в селе Застолбье Рамешковского округа Тверской области вновь открылся 20 ноября, сообщили в аппарате правительства региона. Поддержка отрасли оказывается в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Предприятию был предоставлен грант из областного бюджета. На эти средства площадку оснастили новым современным оборудованием, которое рассчитано на большое поголовье крупного рогатого скота.
Также здание полностью отремонтировали. В настоящий момент молочный комплекс полностью готов к приему животных, в целом здесь планируется содержать 500 дойных коров. Вследствие модернизации на площадке создано 10 новых рабочих мест.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.