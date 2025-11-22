КГК выявил нелегальную стоматологическую клинику в Светлогорске — там лечили даже здоровые зубы

Установлено, что за время нелегальной работы с 2023 по 2024 год за оказанием услуг обратились не менее 100 человек. Потребителями стоматологических услуг в основном были дети. В ходе проверки вскрылись факты некачественного оказания помощи — «лечили» даже здоровые зубы.