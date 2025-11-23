В Омске банки с 2026 года будут блокировать переводы по 12 новым признакам

Банки всё чаще блокируют карты и переводы клиентов, и число жалоб на такие меры растёт. Люди сталкиваются с тем, что движение собственных средств на счетах внезапно замораживается. Как пояснила «Вслух.ру» управляющая Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина, кредитные организации проверяют все операции на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные — это делается для защиты денег самих клиентов. Если операция вызывает вопросы, банк сообщает об этом, и клиент может отказаться от неё.
Сейчас регулятор определяет шесть признаков подозрительных переводов, а с 1 января 2026 года их станет 12. В частности, банки обязаны блокировать операции, если деньги отправляются на счета, которые есть в базе возможных мошеннических операций. Информация туда поступает от банков, операторов платёжных систем и МВД. Если клиент попал в поле зрения правоохранителей, банк может не только приостановить операцию, но и заблокировать карту и доступ к онлайн-сервисам. Воспользоваться деньгами при этом можно только лично в отделении по паспорту.
Ещё один важный признак — нетипичность операции: по сумме, времени, месту или частоте. Среди новых параметров — крупный перевод самому себе, за которым в тот же день идёт отправка денег человеку, с которым клиент давно не вёл никаких финансовых отношений. Такая схема стала популярной у мошенников: они убеждают жертв переводить средства на свои же счета, чтобы потом быстрее их похитить.
Цель этих мер — прервать цепочку вывода и обналичивания украденных денег и противодействовать дропперству.
«Отмечу, что не всегда люди попадают в криминальные схемы осознанно. Некоторые по причине своей неопытности и неосведомлённости даже не подозревают, что могут стать соучастниками преступления. Тем не менее, они несут за это ответственность вплоть до уголовной. Поэтому никогда не передавайте оформленную на вас карту посторонним и не предоставляйте никому доступ к своему онлайн-банкингу, не сообщайте пин-коды и одноразовые пароли. Кроме того, ни в коем случае не переводите деньги по просьбе незнакомцев. Если деньги якобы пришли к вам по ошибке, обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. А если вы всё-таки столкнулись с приостановкой операции или блокировкой карты, то банк должен вам объяснить, с чем это связано и как можно решить проблему», — рассказала Елена Никитина.
