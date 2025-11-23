В Омске банки с 2026 года будут блокировать переводы по 12 новым признакам

«Отмечу, что не всегда люди попадают в криминальные схемы осознанно. Некоторые по причине своей неопытности и неосведомлённости даже не подозревают, что могут стать соучастниками преступления. Тем не менее, они несут за это ответственность вплоть до уголовной. Поэтому никогда не передавайте оформленную на вас карту посторонним и не предоставляйте никому доступ к своему онлайн-банкингу, не сообщайте пин-коды и одноразовые пароли. Кроме того, ни в коем случае не переводите деньги по просьбе незнакомцев. Если деньги якобы пришли к вам по ошибке, обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. А если вы всё-таки столкнулись с приостановкой операции или блокировкой карты, то банк должен вам объяснить, с чем это связано и как можно решить проблему», — рассказала Елена Никитина.