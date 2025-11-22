Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В дагестанском Хасавюрте открыли аллею по улице имени Громаковского

Там смогут комфортно проводить время и дети, и взрослые.

Аллею по улице имени В. А. Громаковского в городе Хасавюрт в Дагестане благоустроили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в местной администрации.

На территории специалисты выложили плиткой пешеходные дорожки и установили скамейки и освещение. Специалисты оборудовали игровые и спортивные зоны с качелями и горками. Кроме того, были высажены молодые деревья. Сама территория огорожена невысоким забором.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.