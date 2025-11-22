В дагестанском Хасавюрте открыли аллею по улице имени Громаковского

Аллею по улице имени В. А. Громаковского в городе Хасавюрт в Дагестане благоустроили в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в местной администрации.
На территории специалисты выложили плиткой пешеходные дорожки и установили скамейки и освещение. Специалисты оборудовали игровые и спортивные зоны с качелями и горками. Кроме того, были высажены молодые деревья. Сама территория огорожена невысоким забором.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.