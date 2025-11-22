В Тюмени пройдут вебинары по маркировке «Честный знак»

Вебинар по маркировке «Честный знак» для производителей пищевой продукции агропромышленного комплекса состоится в Тюмени 27 ноября и 2 декабря в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Мероприятие заинтересует производителей меда, консервации, чая, кофе, масла, крупы, муки, макарон или бакалеи. Спикерами выступят эксперты центра поддержки системы маркировки «Честный знак» Тюменской области. На вебинаре подробно разберут, что такое «Честный знак» и зачем он нужен, какие продукты подлежат маркировке и как ее получить. Также проведут разбор всех кодов, научат работать с электронным документооборотом учитывая систему маркировок. Мероприятия пройдут онлайн, но необходима регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.