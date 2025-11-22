В Тюмени пройдут вебинары по маркировке «Честный знак»

Мероприятие заинтересует производителей меда, консервации, чая, кофе, масла, крупы, муки, макарон или бакалеи. Спикерами выступят эксперты центра поддержки системы маркировки «Честный знак» Тюменской области. На вебинаре подробно разберут, что такое «Честный знак» и зачем он нужен, какие продукты подлежат маркировке и как ее получить. Также проведут разбор всех кодов, научат работать с электронным документооборотом учитывая систему маркировок. Мероприятия пройдут онлайн, но необходима регистрация по ссылке.