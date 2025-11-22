В Ленобласти завершился ремонт дороги в Ломоносовском районе

Ремонт участка региональной дороги Санкт-Петербург — Ручьи завершился. Отрезок протяженностью более 13,5 км в Ломоносовском районе Ленинградской области привели в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Работы охватили территорию от поселка городского типа Большой Ижоры через Лебяжье вплоть до перекрестка с дорогой Форт Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор. На начальном этапе специалисты обустроили кюветы, расчистили полосу отвода, а также сняли старое покрытие. Затем были уложены два слоя нового асфальта на общей площади порядка 120 тыс. кв. м. Также были обустроены тротуары и остановки общественного транспорта, установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая разметка.
«Обновленный отрезок является жизненно важной транспортной артерией для множества ленинградцев: ежедневно ей пользуются порядка 10 тыс. автомобилистов. Дорога проходит вдоль крупных населенных пунктов, связывая их между собой и ведя в сторону Санкт-Петербурга», — рассказал замдиректора ГБУ «Ленавтодор» Никита Степанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.