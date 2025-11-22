В Ленобласти завершился ремонт дороги в Ломоносовском районе

Работы охватили территорию от поселка городского типа Большой Ижоры через Лебяжье вплоть до перекрестка с дорогой Форт Красная Горка — Коваши — Сосновый Бор. На начальном этапе специалисты обустроили кюветы, расчистили полосу отвода, а также сняли старое покрытие. Затем были уложены два слоя нового асфальта на общей площади порядка 120 тыс. кв. м. Также были обустроены тротуары и остановки общественного транспорта, установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая разметка.