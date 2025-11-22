Врач из Саратова вошла в число победителей всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Преподаватель Саратовского государственного медицинского университета Анна Спиваковская стала одной из победительниц всероссийского проекта «ТопБЛОГ», сообщили в министерстве образования региона. Конкурс организован президентской платформой «Россия — страна возможностей», которая является инициативой нацпроекта «Молодежь и дети».
Уточним, всероссийский проект «ТопБЛОГ» объединил более 8500 заявок со всей страны, из которых были отобраны 30 лучших авторов. Анна Спиваковская приняла участие в разработке образовательной платформы «Вакциняшка» для Министерства здравоохранения РФ. Проект направлен на повышение доверия к вакцинации среди детей и взрослых через интерактивные форматы и анимированного персонажа.
Анна Спиваковская является доцентом кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии, кандидатом медицинских наук и практикующим врачом. Ранее она создала семейную школу «Следуй за мечтой», получившую грантовую поддержку и более 70 тысяч просмотров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.