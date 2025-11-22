Ричмонд
В Орске Оренбургской области завершили реконструкцию сквера Пушкина

При благоустройстве удалось сберечь историческую арку со стороны улицы Куйбышева.

Сквер Пушкина, расположенный в Орске Оренбургской области, реконструировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

«После реконструкции сквер Пушкина стал настоящей жемчужиной Старого города. Уютный уголок исторической части Орска сумел сохранить свою уникальность и обрел новый современный вид», — рассказал глава города Артем Воробьев.

На территории появились теневые навесы, перголы, скамейки, деревья и кустарники. Все зоны объединила единая тропиночная нить. На газоне разместили подсветку. Уточняется, что проектировщикам удалось сберечь историческую арку со стороны улицы Куйбышева и бюст Пушкина — визитные карточки места.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.