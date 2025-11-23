Спустя годы сменился главный архивист Омской области

Как обратил внимание «СуперОмск», в минувшую пятницу, 21 ноября 2025 года, сменилось руководство БУ Омской области «Исторический архив Омской области». С указанной даты исполняющим обязанности директора стала Наталья Храпова. Новый управленец прежде фигурировала в учреждении в статусе начальника отдела использования и публикации документов.
Отметим, в последний раз руководство Исторического архива Омской области менялось в августе 2017 года. Более восьми лет на руководящем посту пребывала бывший замминистра Людмила Чекалина.
В целом, он ведет свою историю с 1920 года, к настоящему моменту имеет 5 филиалов, включая один за пределами города — в Таре, где также ведется не только хранение, но и предоставление по запросу исторических данных.
На протяжении последних лет он подконтролен Минкультуры Омской области.