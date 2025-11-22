Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске за незаконные «закатки» задержан 24-летний мужчина

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что молодой человек сам употребляет наркотики. Запрещенное вещество он покупал впрок и хранил в банках для консервирования.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Заводского РУВД задержали 24-летнего минчанина, который в квартире хранил 45 г готовой к употреблению марихуаны. Об этом БЕЛТА рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что молодой человек сам употребляет наркотики. Запрещенное вещество он покупал впрок и хранил в банках для консервирования.

Его девушка, которая проживала с ним, не догадывалась о зависимости спутника.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. -0-