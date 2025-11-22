У конников Ростова осталась неделя до закрытия ипподрома

Ситуацию накануне прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, объект находится в частной собственности, и власти не могут диктовать собственнику свои требования, но они имеют право не пропустить проект «безликой многоэтажной застройки». Известно, что обстоятельства, связанные с ипподромом начали выяснять представители прокуратуры.