У конников Ростова осталась неделя до закрытия ипподрома

К концу ноября конники должны оставить ипподром донской столицы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону уже через неделю конники со своими питомцами должны оставить ипподром в центре города.

Напомним, ранее конезаводчиков оповестили о закрытии спортивного объекта, договоры аренды должны завершиться уже в конце месяца.

Ситуацию накануне прокомментировал губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, объект находится в частной собственности, и власти не могут диктовать собственнику свои требования, но они имеют право не пропустить проект «безликой многоэтажной застройки». Известно, что обстоятельства, связанные с ипподромом начали выяснять представители прокуратуры.

Добавим, в ноябре стало известно о судебном иске донского минимущества к ООО «Ипподром Ростовский». Участниками процесса также оказались управление Росреестра и еще одно общество с ограниченной ответственностью.

