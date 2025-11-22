Региональный «ДоброФест» объединит добровольцев Ростовской области

Участниками станут две тысячи волонтеров. «ДоброФест» пройдет в два этапа. На первом этапе, с 1 по 7 декабря, будут организованы площадки с различными активностями для добровольцев. А финальный этап пройдет 8 декабря в Ростове-на-Дону на площадке «Пересвет-Арены». Участников ждут выставки, мастер-классы, а также концертная программа.