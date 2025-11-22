Региональный «ДоброФест» объединит добровольцев Ростовской области

Региональный фестиваль «ДоброФест», приуроченный к празднованию Дня добровольца в России, состоится с 1 по 8 декабря в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Развитие волонтерской деятельности на Дону осуществляется при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Участниками станут две тысячи волонтеров. «ДоброФест» пройдет в два этапа. На первом этапе, с 1 по 7 декабря, будут организованы площадки с различными активностями для добровольцев. А финальный этап пройдет 8 декабря в Ростове-на-Дону на площадке «Пересвет-Арены». Участников ждут выставки, мастер-классы, а также концертная программа.
В финале состоится церемония вручения премии Ростовской области «Добро на Дону». Там пройдет вручение почетных знаков «Лучший доброволец Ростовской области», «Лучший организатор добровольческой деятельности» и других наград. Уточним, в настоящее время идет регистрация в волонтерский корпус фестиваля. Подать заявку можно на официальном сайте DOBRO.RU.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.