Во всех районах Красноярска обновят контейнеры для твердых отходов

Началась установка 835 новых контейнеров для твердых коммунальных отходов (ТКО) в Красноярске, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования края. Работа проходит по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Баки распределили по районам города. Наибольшее количество — 500 единиц — установят в Ленинском и Советском районах, остальные распределят между Кировским, Октябрьским, Железнодорожным, Свердловским и Центральным районами.
Напомним, до конца текущего года в городе оборудуют 136 площадок — с бетонными основаниями, контейнерами и сетками для перерабатываемых отходов. Подъезды к площадкам выполнены так, чтобы обеспечить удобный доступ мусоровозам.
Уточним, всего в 2025 году муниципалитеты края получили 2083 контейнера. Увеличение их количества и специальных площадок для сбора ТКО — часть работы по наведению порядка в сфере обращения с отходами в регионе. Параллельно с этим развивается система видеомониторинга.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.