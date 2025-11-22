В Ангарске Иркутской области обсудили новые подходы в работе с инсультом

Областная научно-практическая конференция «Улучшение оказания помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и стенозами каротидных артерий» состоялась в Ангарской городской больнице в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
Конференция прошла в очном формате с онлайн-трансляцией на платформе министерства здравоохранения региона. Участниками мероприятия стали более 60 специалистов — неврологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи из медицинских учреждений, закрепленных за Региональным сосудистым центром № 3, включая больницы Аларского, Балаганского, Заларинского, Куйтунского, Нукутского районов, а также городов Ангарск, Свирск, Зима, Саянск, Усолье-Сибирское и Черемхово.
На конференции были рассмотрены вопросы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с инсультом, современные методы выявления и лечения заболевания, а также пути оптимизации маршрутизации пациентов. Кроме того, были выступления экспертов, например, главного внештатного невролога министерства здравоохранения Иркутской области Натальи Бурдуковской.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.