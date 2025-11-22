Ричмонд
Уфимский «Салават Юлаев» обменял защитника Калинюка в «Шанхай»

Защитник Уайатт Калинюк покинул «Салават Юлаев» и перешел в «Шанхай Драгонс».

Источник: Комсомольская правда

Накануне ХК «Салават Юлаев» покинул защитник Уайатт Калинюк. Башкирский клуб обменял легионера в «Шанхай Драгонс», взамен «юлаевцы» получили денежную компенсацию.

Калинюк перешел в состав уфимской команды в сентябре 2025 года. А попал в стан «юлаевцев» он в результате обмена с казанским «Ак Барсом» на нападающего Александра Хмелевского. За время выступления за «Салават» защитник забросил свою первую шайбу в КХЛ — 5 октября в ворота ХК «Сочи» в большинстве.

Всего в составе «Салавата Юлаева» Калинюк провел 18 матчей в которых набрал 5 очков (1+4) по системе гол+пас. Карьеру он продолжит в команде «Шанхай Драгонс», которая пока базируется в Санкт-Петербурге.

— Клуб благодарит Уайатта за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — заявили в ХК «Салават Юлаев».

