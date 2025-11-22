Уфимский «Салават Юлаев» обменял защитника Калинюка в «Шанхай»

Калинюк перешел в состав уфимской команды в сентябре 2025 года. А попал в стан «юлаевцев» он в результате обмена с казанским «Ак Барсом» на нападающего Александра Хмелевского. За время выступления за «Салават» защитник забросил свою первую шайбу в КХЛ — 5 октября в ворота ХК «Сочи» в большинстве.