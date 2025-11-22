Уфимский «Салават Юлаев» обменял защитника Калинюка в «Шанхай»

Накануне ХК «Салават Юлаев» покинул защитник Уайатт Калинюк. Башкирский клуб обменял легионера в «Шанхай Драгонс», взамен «юлаевцы» получили денежную компенсацию.
Калинюк перешел в состав уфимской команды в сентябре 2025 года. А попал в стан «юлаевцев» он в результате обмена с казанским «Ак Барсом» на нападающего Александра Хмелевского. За время выступления за «Салават» защитник забросил свою первую шайбу в КХЛ — 5 октября в ворота ХК «Сочи» в большинстве.
Всего в составе «Салавата Юлаева» Калинюк провел 18 матчей в которых набрал 5 очков (1+4) по системе гол+пас. Карьеру он продолжит в команде «Шанхай Драгонс», которая пока базируется в Санкт-Петербурге.
— Клуб благодарит Уайатта за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, — заявили в ХК «Салават Юлаев».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.