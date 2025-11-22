На Урале стая алабаев напала на ребёнка, СК возбудил дело

В Карпинске стая алабаев напала на восьмилетнего мальчика прямо во дворе жилого дома. Собаки с лаем бросились на ребёнка, но местная жительница успела отогнать их и не дала ситуации обернуться трагедией. По словам очевидцев, серьёзных травм у мальчика нет. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург № 1».