В Красноярском крае подготовили два новых маршрута для иностранных гостей

Маршруты «Енисейская сага» и «Путь кедра и ветра» запустят в Красноярском крае для иностранных туристов, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Развитие инфраструктуры для путешественников является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Первый туристический продукт — «Енисейская сага» — рассчитан на гостей из Казахстана и Белоруссии. Участники посетят главные достопримечательности региона — Николаевскую сопку, национальный парк «Красноярские Столбы», фанпарк «Бобровый лог», Красноярскую ГЭС, города Енисея. Также гости смогут познакомиться с сибирской кухней. Программа обеспечивает возможность полного погружения в Сибирь в любое время года: речные прогулки летом и зимой на катере с воздушной подушкой.
Второй тур под названием «Путь кедра и ветра» разработан для путешественников из Китая, заинтересованных в аутентичных маршрутах. Пятидневная программа стартует в Красноярске с посещения знаковых мест города в ходе обзорной экскурсии, знакомства с сибирской кухней и русским балетом. Погружение в быт и культуру продолжится на юге края. В Шушенском поселке туристы смогут увидеть места ссылки В. И. Ленина, попробуют блюда из русской печи, в Минусинске гостей ждет иммерсивный променад и экскурсия в краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.