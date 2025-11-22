В Красноярском крае подготовили два новых маршрута для иностранных гостей

Второй тур под названием «Путь кедра и ветра» разработан для путешественников из Китая, заинтересованных в аутентичных маршрутах. Пятидневная программа стартует в Красноярске с посещения знаковых мест города в ходе обзорной экскурсии, знакомства с сибирской кухней и русским балетом. Погружение в быт и культуру продолжится на юге края. В Шушенском поселке туристы смогут увидеть места ссылки В. И. Ленина, попробуют блюда из русской печи, в Минусинске гостей ждет иммерсивный променад и экскурсия в краеведческий музей имени Н. М. Мартьянова.