Фёдор Конюхов начал работу на одиночной станции в Антарктиде

Строительство станции осуществлялось силами команды, которая сопровождала Конюхова на остров. В течение двух дней участники экспедиции смонтировали жилые и рабочие палатки, а также настроили спутниковое и радиооборудование для обеспечения связи. Специалисты выбрали для лагеря место на максимальном удалении от береговой линии, чтобы избежать затопления во время штормов и обеспечить безопасное расстояние от лежбища морских слонов.