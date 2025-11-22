Ричмонд
Европейцы отказали Виктору Сухорукову в шенгене из-за «угрозы безопасности»

Российский актёр Виктор Сухоруков сообщил РБК, что ему отказали в выдаче шенгенской визы. Документы он подавал через посольство Германии, и именно там ему выдали бумаги с официальным отказом.

Источник: Life.ru

По словам Сухорукова, в формуляре были подчёркнуты два пункта: один из государств ЕС считает его угрозой международным отношениям, а также угрозой общественному порядку или внутренней безопасности. Какие именно страны инициировали запрет, в документе не уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что визовые ограничения Еврокомиссии запрещают выдачу только новых многоразовых шенгенских виз гражданам РФ. Действующие же мультивизы россиян пока остаются в силе.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.