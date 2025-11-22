Европейцы отказали Виктору Сухорукову в шенгене из-за «угрозы безопасности»

По словам Сухорукова, в формуляре были подчёркнуты два пункта: один из государств ЕС считает его угрозой международным отношениям, а также угрозой общественному порядку или внутренней безопасности. Какие именно страны инициировали запрет, в документе не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что визовые ограничения Еврокомиссии запрещают выдачу только новых многоразовых шенгенских виз гражданам РФ. Действующие же мультивизы россиян пока остаются в силе.
