Журналистов на саммите G20 угостили экзотическими фруктами

В медиацентре на территории выставочного центра на юге Йоханнесбурга организовано питание для работников СМИ.

Источник: Аргументы и факты

Журналистов, освещающих саммит лидеров «Большой двадцатки» в Йоханнесбурге, угощают блюдами местной кухни и экзотическими фруктами.

В медиацентре на территории выставочного центра на юге Йоханнесбурга организовано питание для работников СМИ. На завтрак предлагаются банановый хлеб, сэндвичи с пастрами, различная выпечка и мюсли с фруктами.

В обеденное меню входят овощной плов бирьяни, филе белой рыбы, куриное карри и традиционное южноафриканское рагу с томленым бычьим хвостом. Для любителей здорового питания доступны яблоки, бананы, манго и папайя.

Из напитков доступны чай, кофе, газированные напитки и южноафриканский чай ройбуш, а алкоголь на площадке не предлагается.

Ранее сообщалось, что участники саммита G20 призвали к мирному разрешению конфликта на Украине.