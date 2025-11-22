Ученые подняли первые сокровища с галеона «Сан-Хосе», затонувшего в XVIII веке

Колумбийские ученые подняли со дна Карибского моря пушку, три монеты и фарфоровую чашу — они находились на месте крушения испанского галеона «Сан-Хосе», атакованного британским флотом и потопленного в начале XVIII века. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила газета The Guardian.
Ученые обнаружили корабль в 2015 году, тогда же правительство страны начало научное исследование для изучение обломков судна и причин его затопления. Точное местоположение корабля является государственной тайной.
— Считается, что на корабле, известном как «Святой Грааль кораблекрушений», находится 11 миллионов золотых и серебряных монет, изумрудов и других ценных грузов из испанских колоний, которые могут стоить миллиарды долларов, если их когда-нибудь найдут, — говорится в материале.
Правительство Колумбии подчеркнуло, что целью глубоководной экспедиции является исследование, а не поиск сокровищ, передает газета.
У берегов американского штата Флорида обнаружили останки затонувшего испанского корабля, перевозившего драгоценности. Специалисты подняли на поверхность сундук с тысячей золотых и серебряных монет. Ученые оценили находку в миллионы долларов.