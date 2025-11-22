Стало известно, сколько сотен миллиардов россияне тратят на видеоигры

Агамова подчеркнула, что игры давно стали не просто развлечением. Это каналы коммуникации, способные транслировать смыслы, истории и даже представления о стране. Она привела пример Индонезии, где население использует видеоигры почти как социальную сеть. Даже бесплатные проекты позволяют продвигать нужный образ и ценности.