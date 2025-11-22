Концерт, выставка, мастер-классы: проект «Таленты Беларусi — будучыня краiны» прошел в Гродно

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, молодые таланты, включенные в банк данных талантливой молодежи, выступили сегодня в Гродно в рамках проекта «Таленты Беларусi — будучыня краiны».
Концерт фестиваля, посвященного 30-летию специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, прошел на сцене Гродненского колледжа искусств. Молодые дарования выступили в сопровождении заслуженного коллектива Беларуси Национального академического концертного оркестра имени М. Я. Финберга под руководством художественного руководителя и главного дирижера Максима Рассохи.
Все тринадцать исполнителей имеют за плечами яркий и солидный творческий багаж, опыт выступления на областных и республиканских сценах, перед большой аудиторией. И все сегодня по-особому волновались: этот проект для них — не просто шанс выступить в столице на гала-концерте фестиваля «Таленты Беларусi — будучыня краiны», но и творческий отчет лауреата фонда Президента.
«Мне особенно волнительно было выходить сегодня на сцену, хотя пою со школьных лет. Была победителем и лауреатом конкурсов “Голоса мира”, “Арт-хваля”, победила в республиканском радиоконкурсе “Маладыя таленты”. Часто выхожу на сцену на городских и областных праздниках и фестивалях. Еще в школьные годы была включена в республиканский банк данных талантливой молодежи, — говорит Анастасия Починчик. — Но сегодня случай особый, и у меня финальная песня. А завершать концерт всегда надо на высокой ноте. Поэтому, конечно, волновалась, и в то же время горжусь быть участницей такого проекта».
Для финала девушка выбрала песню Анны Беловой и Анны Селук «Славянское бессмертие». Исполнили ее впервые. А вот в сопровождении оркестра имени Финберга это будет уже второе для нее выступление, первый опыт был на фестивале в Молодечно.
«Выбрала песню с глубоким смыслом осознанно. Патриотическая тема для меня приоритетная не только на сцене, но и в жизни. Работаю учителем искусства гродненской СШ № 28, еще я классный руководитель военно-патриотического класса. Рассуждаем с ребятами об исторической правде, о готовности защищать Родину, несем Вахту памяти у Вечного огня на Братской могиле советских воинов и партизан в Гродно, участвуем в “Зарнице”, учим и поем на концертах патриотические песни. Недавно мои воспитанники стали членами военно-патриотического клуба “Фаворит”, созданного в школе с поддержкой шефов — военнослужащих 1-го зенитного ракетного полка. Потому пела о том, что глубоко чувствую и понимаю», — рассказала Анастасия.
Талантливы и успешны и другие участники концерта. На сцене сегодня были лауреат открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И. И. Жиновича Артем Пышинский, лауреат XI Международного гитарного конкурса Emerging Guitar Talents в Бухаресте Эрик Заневский, победительница многих республиканских и международного конкурса эстрадной и джазовой музыки Brend New Jazz Юлиана Крыштопа и другие юные артисты.
Накануне концерта профессионалы из Национального академического концертного оркестра имени М. Я. Финберга провели для юных исполнителей мастер-классы.
В холле колледжа свои успехи продемонстрировали учащиеся Гродненской художественной школы искусств. На работах, выполненных в технике акварели и гуаши, изображены пейзажи Гродненщины и других уголков Беларуси.
Как отметили организаторы, лучшие молодые исполнители выступят в Минске, в гала-концерте фестиваля «Таленты Беларусi — будучыня краiны», посвященном 30-летию специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. -0-