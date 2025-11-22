Концерт, выставка, мастер-классы: проект «Таленты Беларусi — будучыня краiны» прошел в Гродно

«Мне особенно волнительно было выходить сегодня на сцену, хотя пою со школьных лет. Была победителем и лауреатом конкурсов “Голоса мира”, “Арт-хваля”, победила в республиканском радиоконкурсе “Маладыя таленты”. Часто выхожу на сцену на городских и областных праздниках и фестивалях. Еще в школьные годы была включена в республиканский банк данных талантливой молодежи, — говорит Анастасия Починчик. — Но сегодня случай особый, и у меня финальная песня. А завершать концерт всегда надо на высокой ноте. Поэтому, конечно, волновалась, и в то же время горжусь быть участницей такого проекта».