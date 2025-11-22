В Бай-Тайгинском районе Республики Тыва отремонтировали школу

Начальная школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока, расположенная в селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района Тувы, была обновлена по федпроекту «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве республики.
Учреждение получило новое оснащение. В учебных классах установили функциональную мебель, закупили современное оборудование, а также приобрели актуальные учебно-методические комплексы.
Стоит отметить, что в этом году капитальный ремонт проводился в десяти образовательных учреждениях Тувы, и уже завершены ремонтные работы в семи из них.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.