Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая россиянка погибла после ДТП с торговой тележкой в Паттайе

Байк столкнулся с торговой тележкой, девушка умерла через несколько дней в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Молодая россиянка умерла после ДТП с торговой тележкой в Паттайе в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Девушка слетела с байка, ударилась головой о бордюр, а через неделю умерла от кровоизлияния в мозг», — говорится в публикации.

По данным издания, 27-летняя Ксения из Иркутска ехала на мотоцикле по улице Джомтьен, где не поделила дорогу с тележкой тайской торговки. Девушка не удержала равновесие и упала на скорости, она рассекла голову о бордюр. Врачи диагностировали у Ксении тяжелую черепно-мозговую травму, переломы лицевых костей и руки.

В сообщении отметили, что спустя неделю после аварии девушка скончалась от осложнений после травмы. На данный момент ее родные собирают деньги на похороны и оплату госпиталя.

Как писал сайт KP.RU, стала известна страна, в которой российские туристы чаще всего попадают в ДТП. По данным РСТ, чаще всего россияне обращаются за медицинской помощью после аварий именно в Таиланде. В этой стране россияне нередко травмируются на байках, скутерах и тук-туках или страдают от пищи и воды. Кроме того, в числе стран с высокими медицинскими рисками оказались Италия и ОАЭ из-за дороговизны медицинских услуг.