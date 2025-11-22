Молодая россиянка погибла после ДТП с торговой тележкой в Паттайе

Молодая россиянка умерла после ДТП с торговой тележкой в Паттайе в Таиланде. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Девушка слетела с байка, ударилась головой о бордюр, а через неделю умерла от кровоизлияния в мозг», — говорится в публикации.
По данным издания, 27-летняя Ксения из Иркутска ехала на мотоцикле по улице Джомтьен, где не поделила дорогу с тележкой тайской торговки. Девушка не удержала равновесие и упала на скорости, она рассекла голову о бордюр. Врачи диагностировали у Ксении тяжелую черепно-мозговую травму, переломы лицевых костей и руки.
В сообщении отметили, что спустя неделю после аварии девушка скончалась от осложнений после травмы. На данный момент ее родные собирают деньги на похороны и оплату госпиталя.
Как писал сайт KP.RU, стала известна страна, в которой российские туристы чаще всего попадают в ДТП. По данным РСТ, чаще всего россияне обращаются за медицинской помощью после аварий именно в Таиланде. В этой стране россияне нередко травмируются на байках, скутерах и тук-туках или страдают от пищи и воды. Кроме того, в числе стран с высокими медицинскими рисками оказались Италия и ОАЭ из-за дороговизны медицинских услуг.