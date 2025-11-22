Молодая россиянка погибла после ДТП с торговой тележкой в Паттайе

Как писал сайт KP.RU, стала известна страна, в которой российские туристы чаще всего попадают в ДТП. По данным РСТ, чаще всего россияне обращаются за медицинской помощью после аварий именно в Таиланде. В этой стране россияне нередко травмируются на байках, скутерах и тук-туках или страдают от пищи и воды. Кроме того, в числе стран с высокими медицинскими рисками оказались Италия и ОАЭ из-за дороговизны медицинских услуг.