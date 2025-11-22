«Спартак» обыграл ЦСКА в первом матче после увольнения Станковича

Единственный мяч на 43-й минуте забил полузащитник Игорь Дмитриев, реализовавший подачу с углового от Эсекьеля Барко. Матч на стадионе «Лукойл Арена» обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
В турнирной таблице красно-белые после этой игры занимают шестую позицию, имея в своём активе 28 очков. Армейцы же, набравшие 33 очка, делят первую строчку с «Краснодаром», который провёл на одну игру меньше. 26 ноября «Спартак» сыграет на выезде с «Локомотивом» в ответном матче ¼ финала «пути РПЛ» Кубка России. Первая игра закончилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых. ЦСКА в тот же день примут махачкалинское «Динамо» (первая игра завершилась со счётом 0:1 в пользу дагестанского клуба). В 17-м туре РПЛ спартаковцы сыграют на выезде с «Балтикой» (29 ноября), а красно-синие в тот же день дома встретятся с «Оренбургом».
В другом матче игрового дня «Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью 0:0.
Этот матч стал для «Спартака» первым после ухода серба Деяна Станковича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.
