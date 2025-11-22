В селе Кировском на Сахалине открылась новая амбулатория

Уточним, в селе проживают около тысячи человек, это один из самых крупных населенных пунктов на севере Сахалина. В учреждении будут вести прием врач общей практики, зубной врач, фельдшер и медсестра. Кроме того, узкие специалисты из Сахалинской межрайонной больницы № 1 будут вести в здании выездной прием пациентов — записаться на осмотры и диагностику желающие смогут заранее.