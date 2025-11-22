В селе Кировском на Сахалине открылась новая амбулатория

Амбулаторию в селе Кировском Сахалинской области построили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Уточним, в селе проживают около тысячи человек, это один из самых крупных населенных пунктов на севере Сахалина. В учреждении будут вести прием врач общей практики, зубной врач, фельдшер и медсестра. Кроме того, узкие специалисты из Сахалинской межрайонной больницы № 1 будут вести в здании выездной прием пациентов — записаться на осмотры и диагностику желающие смогут заранее.
В здании амбулатории оборудованы стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты. Также для медучреждения закупили новую мебель и компьютерную технику.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.