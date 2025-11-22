Ледяной дождь в Кургане: трассы перекрыты, автобусы вылетают с дорог

Курганская область столкнулась с одним из самых коварных атмосферных явлений — ледяным дождем, который в считанные часы превратил городские дороги в каток. Ледяной, или замерзающий дождь представляет собой осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха. Механизм образования этой природной аномалии прост, но разрушителен. Снежинки, пролетая через слой теплого воздуха в верхних слоях атмосферы, тают и превращаются в капли дождя. Однако у самой земли они попадают в холодный приземный слой, где температура опускается ниже нуля. Капли не успевают замерзнуть в полете, но становятся переохлажденными. Мгновенная кристаллизация происходит лишь в момент удара о твердые поверхности — асфальт, ветки деревьев или провода, которые тут же покрываются плотной ледяной коркой.