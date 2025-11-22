Подмосковные гимнастки завоевали 6 медалей на всероссийском турнире

Воспитанницы истринского спортивного клуба «Пайдейя» взяли 6 медалей на межрегиональном турнире по художественной гимнастике, который был организован в Хакасии в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Всего в турнире приняли участие 350 спортсменок из Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Московской областей. Награду высшего достоинства присудили Кире Булановой. Девушка выступила по программе кандидата в мастера спорта (КМС). Еще золото получила Дарья Степанова. Она одержала победу по программе второго спортивного разряда.
Остальные медали, полученные сборной Подмосковья, — серебряные и бронзовые. Так, второе место в программе КМС заняла Валерия Гольнева. Еще одно серебро досталось Майе Мелиной. Она выступала по программе третьего спортивного разряда. Бронзовые медали достались Варваре Ефимовой и Алисе Атоян.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.