Черемушкин: у футболиста Алдонина есть шанс на излечение от рака желудка

Российская премьер-лига сообщила, что у бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина диагностировали рак желудка. По данным источников, 45-летнему спортсмену провели операцию в Германии. В разговоре с aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин отметил, что рак желудка входит в число наиболее часто встречающейся формы онкологии.
Эксперт объяснил, что прогноз по этому заболеванию зависит от стадии его развития и локализации.
«Если выявили на ранней стадии, прооперировали, клетки были не склонны быстро продвигаться по лимфатическим путям и уходить в кровеносное русло и в отдаленные органы, то в этом случае человек может вернуться к нормальной жизни. Нужно отметить, что качество несколько изменится, потому что прооперирован важный орган, но прогнозы достаточно благоприятные», — рассказал онколог.
Евгений Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Футболист провел за клуб 315 матчей, на его счету — 13 голов и 17 результативных передач. Вместе с ЦСКА он пять раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок страны, дважды стал чемпионом России. В 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА — первую победу российского клуба в еврокубках.
За сборную России Алдонин провел 29 матчей, отметившись одной результативной передачей, принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.