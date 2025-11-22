Черемушкин: у футболиста Алдонина есть шанс на излечение от рака желудка

«Если выявили на ранней стадии, прооперировали, клетки были не склонны быстро продвигаться по лимфатическим путям и уходить в кровеносное русло и в отдаленные органы, то в этом случае человек может вернуться к нормальной жизни. Нужно отметить, что качество несколько изменится, потому что прооперирован важный орган, но прогнозы достаточно благоприятные», — рассказал онколог.