Заоблачные деньги на досуг: названа сумма, которую россияне ежегодно тратят на видеоигры

По словам Агамовой, 80% от этой суммы на свое увлечение тратят жители Москвы. Гендиректор АКИ подчеркнула, что на сегодняшний день видеоигры являются не просто способом досуга, а важной платформой, способной продвигать продукты, передавать смыслы и истории через игры.