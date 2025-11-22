Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заоблачные деньги на досуг: названа сумма, которую россияне ежегодно тратят на видеоигры

Гендиректор АКИ Агамова: Россияне ежегодно тратят 380 млрд рублей на видеоигры.

Источник: Комсомольская правда

Россияне ежегодно тратят 380 млрд рублей на видеоигры. Об том заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнара Агамова на полях форума «Созидатели» в Национальном центре «Россия».

«В России ежегодно тратят около 380 миллиардов рублей на видеоигры», — сообщила она.

По словам Агамовой, 80% от этой суммы на свое увлечение тратят жители Москвы. Гендиректор АКИ подчеркнула, что на сегодняшний день видеоигры являются не просто способом досуга, а важной платформой, способной продвигать продукты, передавать смыслы и истории через игры.

Ранее KP.RU сообщал, что геймеры в России оценили идею создания отечественной консоли для видеоигр. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 57% опрошенных россиян положительно относятся к этой инициативе.