Заоблачные деньги на досуг: названа сумма, которую россияне ежегодно тратят на видеоигры

Россияне ежегодно тратят 380 млрд рублей на видеоигры. Об том заявила генеральный директор Агентства креативных индустрий (АКИ) Гюльнара Агамова на полях форума «Созидатели» в Национальном центре «Россия».
«В России ежегодно тратят около 380 миллиардов рублей на видеоигры», — сообщила она.
По словам Агамовой, 80% от этой суммы на свое увлечение тратят жители Москвы. Гендиректор АКИ подчеркнула, что на сегодняшний день видеоигры являются не просто способом досуга, а важной платформой, способной продвигать продукты, передавать смыслы и истории через игры.
Ранее KP.RU сообщал, что геймеры в России оценили идею создания отечественной консоли для видеоигр. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 57% опрошенных россиян положительно относятся к этой инициативе.