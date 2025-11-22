Ричмонд
На воронежском предприятии изготовили сани для паралимпийцев

Их презентовали Президенту Владимиру Путину.

Паралимпийский комитет России представил Президенту Владимиру Путину специализированные сани для лыжных гонок и биатлона. Этот инвентарь был разработан и изготовлен на воронежском предприятии «Элеран», которое участвует в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).

Как пояснили в компании, сани предназначены для лиц с ампутированными нижними конечностями. Отмечается, что сотрудники предприятия подошли к выполнению госзаказа ответственно и профессионально.

«Заказ выполняли с учетом заданных президентом векторов — увеличить охват людей, занимающихся спортом, до 70% от числа инвалидов, то есть на сегодня это чуть более 5 млн человек. Эта разработка является важным вкладом в развитие паралимпийского спорта в России, обеспечивая атлетов современным и качественным инвентарем», — говорится в сообщении РЦК.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.