В Бирюче Белгородской области открыли детскую игровую комнату

Детскую игровую комнату «Пирамидка» открыли в городе Бирюче в Белгородской области благодаря оказанной местной предпринимательнице Елене Васильевой господдержке, сообщили в администрации Красногвардейского района. Адресную помощь начинающим бизнесменам в России предоставляют в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Уточним, что Елена получила господдержку в виде соцконтракта. На предоставленные средства она приобрела многофункциональный игровой лабиринт и оборудовала пространство, где дети смогут играть в любое время года. Инициатива Елены направлена на создание в городе доступной среды для досуга подрастающего поколения.
Напомним, что социальный контракт предназначен для россиян, находящихся в трудной финансовой ситуации. При этом его средства также можно направить на открытие собственного дела.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.