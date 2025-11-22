Сертоловская больница в Ленобласти получила реабилитационную медтехнику

Современный аппарат для проведения медицинской реабилитации HP Cosmos впервые установили в лечебном учреждении в Ленинградской области, сообщили в региональном комитете по печати. Появление нового спецоборудования позволит достичь целей нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Используя HP Cosmos, врачи в Сертоловской больнице будут помогать восстанавливаться раненым и потерявшим конечности ветеранам СВО. Аппарат представляет собой дорожку с биологической обратной связью. Он способен анализировать походку пациента. Занятия на комплексе уже помогли ветеранам на ранних стадиях выявить недочеты в протезировании и адаптироваться к передвижению по различным поверхностям.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.