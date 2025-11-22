Сертоловская больница в Ленобласти получила реабилитационную медтехнику

Используя HP Cosmos, врачи в Сертоловской больнице будут помогать восстанавливаться раненым и потерявшим конечности ветеранам СВО. Аппарат представляет собой дорожку с биологической обратной связью. Он способен анализировать походку пациента. Занятия на комплексе уже помогли ветеранам на ранних стадиях выявить недочеты в протезировании и адаптироваться к передвижению по различным поверхностям.